L'Italie impose un test aux voyageurs venant de Paris et d'autres régions françaises

L'Italie va imposer à tous les voyageurs en provenance de plusieurs régions françaises, dont l'Ile-de-France et Provence-Côte-d'Azur, un test négatif à la Covid-19 avant l'entrée sur son territoire, a annoncé lundi le ministre de la Santé. Les régions concernées par cette mesure qui devrait entrer en vigueur dans les prochains jours sont l'Ile-de-France, les Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Côte-d'Azur, la Corse, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. "J'ai signé une nouvelle ordonnance étendant l'obligation de test moléculaire ou antigénique aux citoyens en provenance de Paris ou d'autres régions de France", a déclaré le ministre italien de la Santé Roberto Speranza sur son compte Twitter. "Les données européennes sont critiques. L'Italie est dans une situation plus favorable que d'autres pays, mais il faut rester prudents pour ne pas rendre vains les sacrifices consentis jusqu'ici", a-t-il ajouté. Les voyageurs en provenance de ces régions devront présenter un test moléculaire ou antigénique effectué 72 heures précédant l'entrée sur le territoire et dont le résultat est négatif. A défaut, ils devront effectuer ce test à leur arrivée à l'aéroport, au port ou au poste frontière.