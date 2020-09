Lufthansa va encore réduire ses coûts et sa flotte

En réponse à un niveau de reprise du trafic aérien nettement inférieur à ce qui avait été envisagé cet été, le groupe Lufthansa annonce avoir adopté le troisième volet de son plan de restructuration « ReNew ». Celui-ci va se traduire par de nouvelles réductions en termes de taille de flotte et de personnel.



Le groupe de compagnie aérienne estime en effet que la précédente hypothèse qui tablait sur un retour de ses capacités de 50% pour le quatrième trimestre (par rapport à 2019) « ne semble plus réaliste », le scénario désormais envisagé se situant plutôt dans une fourchette comprise entre 20 et 30% (en SKO).



Les compagnies aériennes du groupe vont désormais voir leur flotte cumulée réduite de 150 appareils d'ici le milieu de la décennie, en tenant compte des avions en wet-lease. Pour Lufthansa, la tendance va s'accélérer sur le segment des gros-porteurs et en particulier pour les quadriréacteurs Airbus.



Après le retrait de six Airbus A380 au printemps, les huit A380 et dix A340-600 restants en flotte seront mis en stockage longue durée et ne seront réactivés « qu'en cas de reprise rapide et inattendue du marché ». Les sept autres A340-600 seront quant à eux définitivement radiés de la flotte de la compagnie allemande.



La valeur des avions en stockage ou retirés définitivement aura un impact financier de 1,1 milliard d'euros au troisième trimestre.