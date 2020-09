Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, la rédaction revient désormais sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises. Un nouveau rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



ATR fait voler son ATR 72-600F

Le premier ATR 72-600F, le premier appareil d'ATR à être spécifiquement conçu pour les activités cargo (et non modifié), a réalisé son premier vol le 16 septembre. Il a décollé de Saint-Martin-du-Touch pour un vol d'essai de deux heures. Le programme avait été lancé en 2007 avec le soutien de FedEx Express, qui devrait recevoir son premier appareil en novembre.



Latécoère n'attend pas de miracle cette année

Latécoère a publié un chiffre d'affaires en baisse de 37,6% à 231,9 millions d'euros et une perte nette de 94 millions d'euros au premier semestre 2020, accusant le coup de la crise sanitaire qui a poussé les avionneurs à considérablement réduire leur production. Le groupe n'attend pas d'amélioration au second semestre et estime que son chiffre d'affaires annuel sera amputé d'environ 40% en raison de « taux de production inférieurs à la...