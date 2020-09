Contre les taxes, l'aérien appelle à soutenir la connectivité et l'innovation

A l'issue d'une réunion de concertation entre les professionnels du transport aérien et la Convention citoyenne pour le climat (CCC), les acteurs du secteur ont montré leur opposition unanime aux propositions formulées. La Fnam, l'UAF, la Confédération des PME, les syndicats... tous ont dénoncé des mesures qui n'auraient pour effet qu'une décroissance du transport aérien et une perte de connectivité en France et qui n'apporterait surtout aucun bénéfice sur le plan environnemental, même si tous reconnaissent également l'urgence climatique et la nécessité d'accélérer la transition vers un transport plus durable.



Pour rappel, la CCC propose notamment d'interdire l'avion sur les lignes pouvant être desservies en 4h avec le train et de proscrire tout agrandissement d'un aéroport ou toute construction d'une nouvelle plateforme. Mais surtout, elle défend une nouvelle augmentation, cette fois massive, de l'éco-contribution kilométrique, qui serait multipliée par vingt voire plus (passant de 1,5 à 30 euros pour...