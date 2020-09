Latécoère creuse ses pertes au premier semestre

L'équipementier aéronautique Latécoère a publié jeudi une perte nette de 94 millions d'euros au premier semestre 2020, affecté par les baisses de production des avionneurs sous l'effet de la crise due au coronavirus, et "ne prévoit pas d'amélioration des conditions du marché au cours du second semestre". Le groupe fondé en 1917 par Pierre-Georges Latécoère, pionnier de l'Aéropostale avec ses hydravions, avait essuyé une perte nette de 32,9 millions d'euros en 2019, dont 5,9 millions sur les six premiers mois de l'année. "Les résultats de Latécoère pour le 1er semestre 2020 sont cohérents avec les difficultés qui touchent l'ensemble de l'industrie aéronautique", estime le directeur général Philip Swash, cité dans le communiqué, prévoyant "des taux de production inférieurs à la normale pour le reste de l'année, ce qui aura un impact négatif sur nos revenus". Le chiffre d'affaires au premier semestre a plongé de 37,6%, à 231,9 millions d'euros, atteignant -58,6% entre avril et juin, conséquence des baisses de production drastiques décidées par Airbus et Boeing face à la crise du transport aérien. Les activités d'aérostructures (fabrication de fuselages, portes) ont chuté de 42,7%, à 123,5 millions d'euros, celles de systèmes d'interconnexion (câblages, meubles avioniques et équipements embarqués), de 30,2% à 108,5 millions d'euros. Le groupe, qui a remanié sa direction en mars après sa reprise par le fonds d'investissement américain Searchlight, prévoit pour l'ensemble de l'année un chiffre d'affaires en baisse "d'environ 40%" car "une grande incertitude demeure quant à la durée et à l'intensité de la pandémie de la Covid-19 et à son impact sur le secteur de l'aéronautique commercial". Il a indiqué qu'il ne publierait pas son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Pour faire face à la crise, le groupe, qui employait fin 2019 5.200 personnes dans 13 pays, dont 1.650 en France, a réduit de 35% ses effectifs à l'étranger en 2020. Il a également coupé de 60% ses dépenses d'investissements, passées à 6,4 millions d'euros au premier semestre, contre 16,2 sur la même période en 2019. Latécoère, qui a obtenu un prêt garanti par l'Etat de 60 millions d'euros, entend en revanche maintenir ses dépenses de recherche et technologie (R&T) à 5,5 millions d'euros en 2020, un niveau similaire à celui de l'an passé. "Nous avons la conviction d'être bien positionnés pour retrouver rapidement l'élan positif que nous connaissions avant le début de la crise", selon Philip Swash.