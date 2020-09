La remontée estivale du trafic aérien ne remplit pas le ciel allemand

Le nombre d'avions dans le ciel allemand s'est tassé après une remontée estivale et reste à la mi-septembre 55% inférieur à l'année passée en raison de la pandémie de Covid-19, selon des chiffres du contrôle aérien obtenus mercredi par l'AFP. La reprise du trafic aérien -- entrées, sorties, survols et trajets domestiques -- reste plombée par la remontée des cas de nouveau coronavirus et la quarantaine obligatoire imposée à de nombreux voyageurs. Après un arrêt quasi-total des vols en avril, conséquence des restrictions pour limiter la propagation du virus, les vols domestiques, qui représentent 11% du trafic, ont redémarré en premier dès mai. Les vols internationaux ont suivi début juillet, mais depuis août, le nombre d'avions à circuler dans le ciel allemand, est resté quasiment stable à un niveau faible, selon les données de la DFS, l'autorité allemande de contrôle aérien. La chute du trafic dans le ciel de la première économie européenne est actuellement de - 55% par rapport à l'an dernier, contre -53% fin août, -59% fin juillet et -75% fin juin. Et face au renforcement des règles de quarantaine début octobre, le secteur craint même une retombée plus forte. Pour le premier groupe de transport aérien Lufthansa, sauvé de la faillite grâce à 9 milliards d'euros de fonds publics, les réservations pour le mois prochain n'atteignent même pas 10% du niveau habituel, a expliqué mardi soir le patron Carsten Spohr lors d'une réunion avec les salariés, selon plusieurs médias allemands. Le groupe a déjà prévu 22.000 suppressions d'emplois (équivalent temps plein) et de se séparer d'une centaine d'avions, mais ces deux nombres devraient augmenter, a ajouté M. Spohr. Aucune décision n'a encore été prise, a souligné mercredi un porte-parole du groupe auprès de l'AFP. Côté trafic, les aéroports de Cologne et de Leipzig, tournés vers le fret, ont connu "une baisse nettement moins importante" comparé à Francfort, Düsseldorf et Munich où le nombre d'avions tourne autour de -65%, a expliqué Ute Otterbein, porte-parole de la DFS. Francfort, première plaque tournante du pays et quatrième aéroport européen, a accueilli en août 1,5 million de passagers, 78% de moins qu'en août 2019, mais la situation a empiré à nouveau début septembre, selon les chiffres de l'opérateur Fraport publiés la semaine passée.