Les aéroports doivent s'adapter maintenant pour éviter une saturation précoce à la reprise

Le problème des capacités aéroportuaires existait déjà bien avant que n'éclate la crise sanitaire. Mais avec les règles de distanciation physique, celles plus strictes d'hygiène et la mise en place de nouvelles procédures qui pourraient perdurer au-delà des prochains mois, les aéroports vont devoir profondément revoir leur organisation s'ils veulent pouvoir faire face à la future reprise du trafic. C'est le moment pour eux de se pencher sur la question et Eurocontrol, en partenariat avec l'ACI Europe, l'ARC (Airport Research Center), l'IATA et quatre opérateurs européens, a publié une étude qui évalue l'impact des différentes mesures conseillées sur les performances des aéroports.



Il en ressort que, dans l'état actuel des choses, le parcours passager ne devrait pas beaucoup s'allonger au départ (environ 10 minutes), quelques minutes pouvant être perdues au moment de la présentation du questionnaire de santé à l'enregistrement et au moment de l'embarquement avec l'obligation de respecter...