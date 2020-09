Le Premier ministre grec annonce l'acquisition de 18 chasseurs Rafale de Dassault Aviation

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a annoncé samedi un "important" programme d'achats d'armes et une réorganisation des forces armées du pays, alors que la tension monte avec la Turquie en Méditerranée orientale. M. Mitsotakis a précisé que la Grèce allait se procurer 18 chasseurs de fabrication française Rafale ainsi que des frégates et des hélicoptères, recruter 15.000 soldats supplémentaires et financer davantage son industrie de défense. "L'heure est venue de renforcer nos forces armées (...) Il s'agit d'un programme important qui formera un bouclier national", a déclaré le Premier ministre dans un discours à Thessalonique, dans le nord de la Grèce. Il a ajouté que ce programme devrait permettre la création de milliers d'emplois. La Turquie et la Grèce, toutes deux membres de l'Otan, se déchirent à propos de gisements d'hydrocarbures en Méditerranée orientale, dans une zone qu'Athènes estime relever de sa souveraineté. M. Mitostakis a accusé samedi la Turquie de "menacer" les frontières orientales de l'Europe et de "mettre en péril" la sécurité régionale. La tension entre les deux pays est montée d'un cran quand la Turquie a envoyé, le 10 août, un navire de prospection sismique accompagné de navires de guerre dans des eaux revendiquées par la Grèce, ce qui a poussé Athènes à lancer des manoeuvres navales.