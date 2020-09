L'aéroport de Francfort a accueilli moins du cinquième du nombre normal de passagers en août

L'aéroport de Francfort, le plus grand d'Allemagne, a accueilli en août près de 1,5 million de passagers, soit 78% de moins qu'au même moment l'année passée, reflétant les effets durables de la pandémie de coronavirus sur le transport aérien. Si la baisse est inférieure à 80%, pour la première fois depuis mars, "les règles de quarantaine mises en place par le gouvernement allemand ont plombé la tendance positive" avec un retour à -81% de passagers pour la première semaine de septembre, explique son opérateur, Fraport, dans un communiqué. Au cours des huit premiers mois de l'année, la fréquentation de cet aéroport, quatrième d'Europe en termes de passagers avant la crise sanitaire et base du la compagnie aérienne Lufthansa, a représenté seulement 32% du niveau de 2019. En juillet, la baisse avait atteint 81% après un arrêt quasi-total du trafic aérien au deuxième trimestre, conséquences des restrictions de déplacement imposées pour ralentir la propagation du coronavirus. Le nombre d'atterrissages et de décollages à Francfort a chuté de 62% en août tandis que le volume de fret n'a reculé que de 7% sur un an. Face à la reprise très lente, Fraport a annoncé début août un projet de suppression de 3.000 à 4.000 postes, soit environ 15% de ses effectifs. Si les aéroports internationaux du groupe Fraport ont profité des vacances d'été, les chiffres restent historiquement bas en août: -87% pour la capitale slovène Ljubljana, -77% pour les aéroports Fortaleza et Porto Alegre au Brésil ou encore -95% pour l'aéroport péruvien de Lima. Avec -56%, la baisse est moins forte pour les 14 aéroports régionaux grecs opérés par Fraport, qui ont accueilli en août 2,4 millions de passagers. Le groupe avait expliqué en août qu'il s'attendait "à des volumes inférieurs de 15% à 20%" au niveau pré-Covid encore en 2022/2023.