Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Industrie & Technologie



Frenchbee et la DSNA participeront aux essais du projet fello'fly d'Airbus

Airbus a révélé avoir signé avec deux compagnies aériennes, Frenchbee et SAS Scandinavian Airlines, ainsi qu'avec la Direction des Services de la Navigation Aérienne (DSNA), NATS (Royaume-Uni) et Eurocontrol, pour participer aux essais en vol du projet fello'fly. Ce projet, qui vise à réduire l'empreinte carbone des avions commerciaux, avait été lancé lors de la dernière édition du salon aéronautique de Dubai en novembre 2019. Il s'inspire des vols en formation des oiseaux migrateurs en venant faire récupérer par un avion suiveur une partie de l'énergie perdue par les tourbillons générés par la portance d'un avion leader. Les gains en consommation visés sont de l'ordre de 5 à 10% sur les vols long-courriers. Les essais en vol seront effectués avec deux Airbus A350 dès cette année, avec l'implication des compagnies aériennes et des...