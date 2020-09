Quatre pays prêts à remplacer les avions de combat croates

La Croatie va examiner les offres de quatre pays -- la France, Israël, la Suède et les Etats-Unis -- pour l'acquisition d'un escadron d'avions de combat afin de moderniser son armée de l'air, a indiqué mercredi le ministère de la Défense croate. En janvier, la Croatie avait lancé un appel d'offres pour l'acquisition de 12 avions de combat, neufs ou d'occasion, auprès de sept pays, dont la Grèce, l'Italie et la Norvège. Le ministère de la Défense se donne jusqu'à la fin de l'année pour évaluer les offres, avant de donner sa recommandation au gouvernement, a-t-il indiqué dans un communiqué. La Suède a proposé 12 avions de combats Gripen neufs, selon le constructeur aéronautique Saab. La Croatie a dû lancer ce nouvel appel d'offre après un premier en 2018, durant lequel elle avait choisi d'acheter une escadrille de 12 F-16 d'occasion à Israël, pour remplacer les MIG-21 fatigués de l'armée de l'air de ce pays des Balkans. Mais ce contrat de 500 millions de dollars (425 millions d'euros) a été ajourné l'année dernière après que Washington a contesté cette vente d'avions fabriqués aux Etats-Unis. La Croatie a rejoint l'Otan en 2009 et l'Union européenne en 2013.