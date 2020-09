Gérer son parcours en aéroport avec son mobile est possible à Bombay

C'était attendu, la crise sanitaire a accéléré le déploiement de solutions sans contact dans les aéroports. Ainsi, celui de Bombay dispose désormais de près d'une cinquantaine de bornes dans son terminal 2, auxquelles SITA permet de se connecter avec son téléphone mobile. C'est l'une des premières plateformes indiennes à utiliser cet outil, qui est appelé à être déployé dans le pays.



Pour pouvoir contrôler la borne depuis le téléphone ou la tablette, il suffit de scanner son QR code. Ensuite, toutes les opérations d'enregistrement et de dépose-bagages (y compris l'impression des cartes d'embarquement et des étiquettes bagages) peuvent être gérées depuis l'appareil mobile, depuis lequel le passager dirige le curseur de la borne.



L'application qui permet cette utilisation a été développée dans le cadre de la crise sanitaire et de l'évolution des attentes des passagers qu'elle a entraînée. Avec la pandémie de covid-19, l'un des meilleurs moyens identifiés...