Zhuhai Airshow : le plus grand salon aéronautique chinois est finalement maintenu

Le salon aérien de Zhuhai, plus grand du genre en Chine, est finalement toujours maintenu pour novembre, a indiqué mercredi l'organisation, qui avait d'abord annoncé l'annulation de l'événement suite à la crise du Covid-19.



Le rendez-vous se tient tous les deux ans dans cette ville limitrophe de Macao (sud). Il permet généralement de présenter de nouveaux avions civils et militaires chinois, ainsi que divers drones ou engins spatiaux.



"Pour l'instant, la 13e édition du salon aérien de Zhuhai se tiendra comme prévu", a indiqué dans un bref communiqué Teddy Lee, un responsable de la communication.



L'événement doit se dérouler du 10 au 15 novembre.



Les organisateurs avaient dans un premier temps, mercredi, annoncé l'annulation du salon pour cause de nouveau coronavirus.



"Il s'agissait d'une prévision purement personnelle", a justifié Teddy Lee. "Si un changement devait désormais intervenir, merci de se référer aux informations et au site officiels."



La Chine a largement endigué l'épidémie de Covid-19, et les contaminations se limitent désormais à quelques nouveaux cas chaque jour.



Mais le pays reste fermé à la plupart des voyageurs internationaux pour prévenir toute résurgence du virus. Les liaisons internationales sont également limitées, même si le trafic avec la Chine reprend progressivement ces dernières semaines.



En février, plus de 70 exposants dont le géant américain de la défense Lockheed Martin, avaient renoncé à participer au salon aéronautique de Singapour, le plus important d'Asie.



Au plus fort de l'épidémie, le transport aérien a quasiment été mis à l'arrêt dans le monde, fragilisant de nombreuses compagnies aériennes.



L'américaine United Airlines a indiqué la semaine dernière qu'elle prévoyait de licencier 16.000 salariés en octobre.