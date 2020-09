Willie Walsh décroche d'IAG en plein covid et polémique sur sa paie

L'emblématique patron d'IAG Willie Walsh a vu son dernier jour dans le groupe aérien qu'il a forgé entaché d'une polémique sur ses gras émoluments alors que le groupe traverse la tempête du Covid-19. IAG, qui comprend les compagnies Iberia, Aer Lingus ou British Airways, a publié mardi les résultats de l' assemblée générale de ses actionnaires. Si la quasi totalité des résolutions ont été acceptées à plus de 97%, celle qui portait sur la rémunération de M. Walsh a vu près de 30% des actionnaires voter contre. Elle comprend un bonus de 883.000 livres et totalise 3,2 millions de livres pour 2019, salaires, versements de retraites et autres parts variables comprises. Ce montant avait été décidé avant la crise du nouveau coronavirus, qui a dévasté les compagnies en mettant un coup de frein brutal au trafic aérien mondial, et représentait une augmentation de plus de 5% comparée à 2018, malgré une grève des pilotes historique l'an dernier. Le groupe a depuis essuyé une perte nette de 3,8 milliards d'euros au premier semestre et prévoit de supprimer au total 12.000 emplois. La crise du nouveau coronavirus "est la pire jamais affrontée (par le secteur), bien pire que les attentats du 11 septembre (2001) et la crise financière de 2008. Nous devons recalibrer tout ce que nous faisons et anticipons que cela prendra jusqu'à au moins 2023 ou 2024 pour que la demande des passagers retrouve son niveau de 2019", a commenté M. Walsh dans une déclaration aux actionnaires. Il y a quelques jours, le syndicat de pilotes de British Airways, Balpa, avait qualifié les bonus "gras" des dirigeants des compagnies aériennes d'"insultes pour les employés qui perdent leur emploi et doivent accepter des baisses de salaires". Balpa avait notamment critiqué un bonus de 458.000 euros proposé pour le patron de Ryanair Michael O'Leary, dont la compagnie supprime 3.000 emplois dans la foulée du Covid-19. M. Walsh devait quitter le groupe qu'il a créé fin mars mais avait accepté de rester aux commandes jusqu'en septembre pour aider le groupe à traverser la tempête du coronavirus. Il est remplacé par Luis Gallego, jusqu'alors patron d'Iberia, signal que le groupe s'ancre un peu plus encore en Espagne où il possède déjà Vueling et est en train de racheter Air Europa. M. Gallego devrait recevoir un salaire de base de 820.000 livres et des bonus en numéraire et actions qui pourraient aller jusqu'à 3,3 millions de dollars l'an prochain.