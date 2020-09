JAMCO et ANA testent une porte s'ouvrant avec le coude

Avec la crise covid, le retour de la demande passera par la restauration de la confiance des passagers, notamment dans la sécurité sanitaire des aéroports et des avions. Depuis quelques mois fleurissent idées et concepts pour rendre l'avion plus propre et permettre aux passagers de toucher le moins de choses possible à l'intérieur. C'est dans cette optique que JAMCO a lancé le « Blue Sky Project » en juin. L'équipementier a notamment travaillé avec All Nippon Airways (dans le cadre de son propre programme ANA Care Promise) sur une porte de toilettes qui peut s'ouvrir avec le coude.



Le prototype a été installé dans le lounge d'ANA à Tokyo Haneda, où il est testé depuis le milieu du mois de juin. La compagnie et l'équipementier recueillent actuellement le retour des voyageurs pour déterminer comment le déployer dans les avions.



L'idée est d'assurer aux passagers qu'ils peuvent se rendre...