Comair : Un plan de sauvetage de 61 millions d'euros et 400 emplois en moins pour revenir dans le ciel d'ici décembre

Jusqu'en 2018, Comair, qui opère notamment sous la bannière Kulula.com, apparaissait comme un modèle de succès dans une industrie de l'aviation instable. Fondée en 1946, le transporteur low-cost sud-africain se targuait d'une rentabilité ininterrompue de 72 ans, soutenue par la bonne santé économique de ses activités auxiliaires non aériennes.



Partenaire franchisé de British Airways en Afrique australe, la compagnie n'a pourtant pas échappé aux vents contraires provoqués par la crise sanitaire mondiale de la Covid-19. Clouée au sol et sans revenus depuis la mi-mars, Comair s'est placée sous plan de sauvetage le 5 mai dernier. Près de quatre mois plus tard, Shaun Collyer et Richard Ferguson, les administrateurs désignés, ont dévoilé le 3 septembre la feuille de route du plan de redressement, qui permettra une « restructuration ciblée de l'entreprise le plus rapidement possible. »



Une compression de 20% des effectifs



Comair pourrait revenir...