Satair reprend la distribution des pièces détachées de l'Airbus A220

Le programme A220 s'intègre encore un peu plus à Airbus, cette fois au niveau de sa maintenance. Airbus Canada a en effet officiellement transféré son offre de soutien matériel A220 et ses services mondiaux à sa filiale Satair. Le transfert a été réalisé au cours de l'été.



Satair est désormais responsable de plusieurs activités liées à l'entretien des A220, comme la planification et l'inventaire les achats, le contrôle qualité, l'entreposage et la distribution, le traitement des commandes et des AOG... La société danoise prévoit par ailleurs de développer la location, la réparation et l'échange de pièces détachées.



Airbus Canada explique que ceci permettra d'harmoniser le niveau des services proposés par Airbus sur chacun de ses produits. « Tous les clients A220 bénéficieront désormais du même niveau de service et du même réseau mondial offerts par Satair sur toutes les autres plates-formes d'Airbus », explique Rob Dewar, vice-président senior...