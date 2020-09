Plan de relance

Le Journal de l'Aviation entreprend pour s'adapter à la crise liée à la pandémie. De nombreuses initiatives lancées dès le mois de septembre pour conforter sa place de leader de l'actualité aéronautique en langue française sur Internet.



L'été qui touche à sa fin a indéniablement montré que la profonde crise qui impacte le secteur aéronautique sera finalement bien plus longue que ce qui avait initialement été envisagé au cours des premiers mois. La presse aéronautique en est logiquement aussi l'une des principales victimes collatérales alors qu'en même temps, jamais les professionnels du secteur n'auront eu le désir et le besoin de s'informer.



Il est d'ailleurs déjà aisé de constater une nette diminution du nombre de contenus gratuits et un appauvrissement général logique de leur qualité, aussi bien en France qu'à l'étranger, des tendances qui existaient déjà avec l'avènement des réseaux sociaux et des « influenceurs », mais qui vont nécessairement s'amplifier, conséquence directe de la réduction des besoins en communication et du tarissement des budgets publicitaires induits. Il est bien entendu utile de rappeler que le journalisme de qualité à un coût et que les sociétés de presse sont des entreprises comme les autres.



Le Journal de l'Aviation, qui a été le tout premier site de presse aéronautique en ligne et en langue française à proposer des contenus payants à ses lecteurs, entend bien se démarquer une nouvelle fois en anticipant rapidement les mutations profondes et irréversibles qui se dessinent, en particulier vers le tout numérique. Cela tombe bien, c'est même notre spécialité.



La pandémie sera, comme souvent pour toutes les crises majeures passées, un formidable accélérateur de l'histoire et l'équipe du Journal de l'Aviation compte bien la transformer en opportunité pour en ressortir plus fort, au grand bénéfice de ses lecteurs.



Vous pourrez retrouver sur cette page et sur les réseaux sociaux toutes les nouveautés concernant le Journal de l'Aviation et Alertavia qui seront graduellement lancées dans les prochains jours et les prochaines semaines. Bonnes lectures.