Le Flying-V de TU Delft et KLM a volé

Le monde ne s'est pas arrêté pour l'université de technologie de Delft. Au contraire, elle a poursuivi ses développements sur le Flying-V, en partenariat avec KLM, et a pu franchir une étape-clef : une maquette de l'avion à faible consommation, de 22,5 kg et 3 mètres d'envergure, a réalisé son tout premier vol. Il a eu lieu le 1er septembre sur une base allemande, en partenariat avec Airbus qui a rejoint le programme, et a été un succès.



« Les calculs ont montré que le décollage pouvait être passionnant. Nous avions adapté la maquette à cela, mais vous ne savez vraiment ce qui se passe que lorsque vous volez réellement », a commenté le docteur Roelof Vos, chef du projet. Après des essais approfondis en soufflerie et des essais au sol aux Pays-Bas, les derniers préparatifs ont été plutôt importants la semaine précédant le vol, avec le besoin de...