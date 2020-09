Le Pérou reprendra des vols internationaux le 1er octobre

Le Pérou va reprendre des vols internationaux avec un nombre limité de pays à partir du 1er octobre, après plus de six mois de suspension en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé le gouvernement mercredi. "Le 1er octobre est la date prévue. Nous allons commencer avec un nombre limité de vols", a déclaré à la presse le ministre des Transports et de la Communication, Carlos Estremadoyro. Les liaisons vont reprendre avec les Etats-Unis, le Mexique, l'Espagne et le Chili, a précisé le ministre. "Évidemment, quand nous allons reprendre, nous allons le faire avec un nombre limité de vols", a-t-il ajouté. Le Brésil pourrait rapidement rejoindre ces destinations, mais la décision est toujours à l'étude. Parmi les mesures sanitaires, les autorités péruviennes exigeront un test PCR récent pour tous les passagers arrivant dans le pays. Le Pérou, qui connaît la plus forte mortalité au monde due au Covid-19, a vu sa courbe épidémique baisser au cours des trois dernières semaines. Le pays de 33 millions d'habitants a enregistré plus de 660.000 cas et 29.000 décès. Les frontières sont fermées et les vols internationaux suspendus depuis le 16 mars, mettant à mal le secteur du tourisme, vital pour l'économie péruvienne.