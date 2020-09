Intelsat rachète l'activité Aviation commerciale de Gogo

Etre sous la protection du Chapitre 11 n'empêche pas de se développer. Intelsat a saisi l'opportunité qui s'offrait à elle et a annoncé le rachat de l'activité Aviation commerciale de Gogo. La transaction, évaluée à 400 millions de dollars, doit être conclue avant la fin du premier trimestre 2021. Le projet a obtenu l'approbation du conseil d'administration de Gogo mais aussi des principaux acteurs économiques impliqués du côté d'Intelsat et du tribunal des faillites du district est de Virginie, qui gère celle d'Intelsat depuis le milieu du mois de mai.



La transaction sera financée en utilisant les liquidités d'Intelsat et sa facilité de financement de débiteur-exploitant existante.



Cette acquisition permettra de « créer la première entreprise de connectivité...