Rétrospective : l'été aéronautique en France

A l'occasion de la rentrée, Le Journal de l'Aviation revient sur les principaux événements qui ont marqué le secteur aéronautique en France ces deux derniers mois.



Lourde restructuration chez Air France et HOP!



Chez Air France, l'été était très attendu puisque c'est là que devait être présenté le plan de restructuration du groupe, dans le contexte de la crise sanitaire et économique. Ce plan prévoit la suppression de plus de 7 500 postes d'ici fin 2022, 6 500 chez Air France et un millier chez HOP!. La filiale régionale est particulièrement touchée puisque cela représente 42% de ses effectifs. Les sites d'Orly, Morlaix et Lille doivent être fermés, et la flotte va perdre près d'une trentaine d'appareils. Il est également prévu de transférer une partie de l'activité domestique vers Transavia, HOP! ne devant plus conserver à terme que les opérations depuis sa base de Lyon et l'alimentation des vols de Paris CDG.



Transavia s'implante ainsi sur le réseau intérieur, reprenant une partie des liaisons d'Orly et les transversales. Le plafond pour sa flotte a également été relevé à 150 appareils. La restructuration du réseau domestique devrait aboutir à une offre en baisse de 40%, avec la fermeture des lignes les plus déficitaires et de celles où il existe une alternative en train de moins de 2h30.



Air France-KLM a par ailleurs publié une perte de 2,6 milliards d'euros pour le deuxième trimestre. Anticipant une reprise très lente de l'activité, le groupe s'attend à proposer un programme de vols en baisse d'au moins 20% en 2021.





Le groupe ADP lui aussi en crise



Le groupe ADP a publié une perte nette de 543 millions d'euros au premier semestre 2020, en raison de la crise sanitaire et économique. Alors que le trafic parisien a perdu 77,1% de son niveau en juillet par rapport à juillet 2019, le groupe aéroportuaire ne s'attend pas à retrouver son niveau d'avant crise avant 2024 voire 2027. Ce niveau pourrait être atteint sur le réseau domestique voire européen dès 2021 mais l'international mettra beaucoup plus de temps à se relever en raison de la restructuration des réseaux des compagnies aériennes. Actuellement quatre terminaux sont ouverts à Roissy et deux à Orly. Le groupe prévoit donc une réduction des effectifs en plus de ses mesures d'économies : un plan de départ volontaire va être proposé avec un objectif de 1 400 départs, dont 700 ne seraient pas remplacés selon l'UNSA.



Malgré cela, il a reconduit en juillet l'exonération de la redevance de stationnement pour les compagnies aériennes. En parallèle, le groupe a également finalisé l'acquisition du groupe GMR, qui gère sept aéroports en Inde, aux Philippines et en Grèce, à des conditions révisées en raison de la crise (le paiement de la dernière tranche est soumis à des conditions de performances).

Enfin, le projet de terminal 4 à Roissy va devoir être revu. L'Autorité environnementale estime que les impacts de sa construction et de ses activités sur la pollution, les nuisances et le traitement de l'eau ont été mal estimés. Par ailleurs, la crise a changé les besoins et rendu le projet obsolète en l'état. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebarri, estime qu'il devra être revu en profondeur, avec des perspectives de trafic moins importantes et en prévoyant les opérations des futurs avions plus économes.





Airbus s'adapte à la crise



Airbus a connu un premier semestre difficile, marqué par une chute de 39% de son chiffre d'affaires et une perte nette de 1,9 milliard d'euros. Avec des livraisons réduites de moitié par rapport au premier semestre 2019 (196 appareils), 145 appareils sont restés chez l'avionneur au lieu de partir chez leur compagnie cliente. Au 31 juillet, 67 annulations avaient été enregistrées. L'avionneur prévoit toujours une réduction de ses effectifs de 15 000 postes (dont environ 5 000 en France et en Allemagne, nombre qui pourrait être réduit avec des aides) d'ici l'été 2021. Il prévoirait également de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi dans sa filiale Airbus Interior Services, qui toucherait 101 emplois sur 140. Dans ce contexte, il a également révisé à la baisse la cadence de production sur le programme A350, qui passe de six à cinq appareils par mois. Il continue également d'exclure l'ouverture d'une ligne A321 à Toulouse.





Figeac Aéro, en perte, licencie



La success story de Figeac Aéro en a pris un coup. Le sous-traitant aéronautique a publié une perte de 14 millions d'euros pour l'année fiscale 2019-2020 (conclu en mars), dans le contexte d'un secteur « atone » marqué par la crise du 737 MAX, de retard du 777X, les baisses de cadence sur le 787 et l'A330, la fin de la montée en cadence de l'A350 et l'arrêt de l'A380 et du CRJ. Son exercice 2020-2021 aura le plein impact de la crise. L'industriel a obtenu un prêt garanti par l'Etat de 80 millions d'euros, a réduit d'un tiers ses effectifs hors France (soit 600 personnes) et a recours aux dispositifs d'aide (chômage partiel etc.). Cependant, il indique qu'il ne peut pas conserver sa structure actuelle avec une activité à 40% de son niveau normal et alors que la forte réduction des cadences chez les avionneurs s'annonce durable, notamment sur les programmes long-courrier. Il va donc mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi à partir de janvier 2021, qui verra la suppression de 320 postes à Figeac (sur 966).





Le plan de soutien à l'aéronautique se concrétise



Le plan de soutien à la filière aéronautique présenté par l'Etat au mois de juin est en train de se mettre en place. Ainsi, le fonds d'investissement aéronautique a été créé le 28 juillet, à l'issue d'une première levée de fonds de 630 millions d'euros. Baptisé ACE Aéro Partenaires et géré par ACE Management, il est co-financé par l'Etat (200 millions d'euros dont 50 millions de Bpifrance), Airbus (116 millions d'euros), Safran (58 millions d'euros), Thales (13 millions d'euros), Dassault Aviation (13 millions d'euros) et Tikehau Capital (la maison mère d'ACE Management, 230 millions d'euros). Il doit permettre de soutenir les entreprises stratégiques en difficulté, éviter une rupture dans la chaîne de fournisseurs et porter la consolidation du secteur. L'un des objectifs est d'atteindre le milliard d'euros et ACE Management est déjà à la recherche de nouveaux investisseurs.



Par ailleurs, l'appel à projets dans le cadre du fonds de soutien aux investissements (de 300 millions d'euros) est en cours.





LEVEL France arrête ses activités



La crise économique a fait sa première victime dans le transport aérien français. OpenSkies, qui opère sous la marque LEVEL France, a annoncé la cessation de ses activités début juillet. La compagnie française, filiale du groupe IAG, opérait des vols low-cost long-courrier vers les Etats-Unis, le Canada et les Antilles françaises. La suspension de ses activités depuis mars, les restrictions concernant les vols vers les Etats-Unis, l'absence d'aide et les perspectives de reprise toujours plus lointaines lui ont porté le coup de grâce.





Les routes d'Air Austral et Air Madagascar se sont séparées



Air Austral est sortie du capital d'Air Madagascar fin juillet, l'Etat malgache souhaitant reprendre le contrôle de la compagnie nationale. La séparation menaçait déjà mais la crise actuelle l'a précipitée, chacune souhaitant se concentrer sur sa propre stratégie. Il partenariat aura duré trois ans, soit la durée qu'Air Austral s'était donné pour redresser Air Madagascar - la suite du plan étant davantage orientée vers la croissance. Sur cette période, la flotte a été remise en état et en opération, Tsaradia a été créée pour s'occuper du réseau intérieur malgache et la gestion de la compagnie a été rendue plus efficace.





La Nouvelle-Calédonie reste sous cloche



Aircalin et Air Calédonie ont sollicité un prêt garanti par l'Etat pour assurer leur survie. Toutes deux vont également réduire leurs effectifs (de 20% chez Aircalin) en raison de la crise. La situation est particulièrement difficile pour Aircalin puisque la Nouvelle-Calédonie a fermé ses frontières jusqu'au 27 mars, limitant strictement les vols internationaux et plaçant les passagers à l'arrivée en quarantaine durant deux semaines, tout en exigeant des tests PCR. Elle a conclu un accord avec Airbus pour reporter la livraison de ses deux A320neo.