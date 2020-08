L'EASA planifie des vols d'essais sur Boeing 737 MAX

Après Transports Canada, l'EASA a également réussi à s'entendre avec la FAA et Boeing pour conduire des vols d'essais sur le 737 MAX. L'agence européenne a jugé que le processus de correction des défauts de l'appareil était suffisamment avancé pour qu'elle envisage la programmation de ces vols, un pré-requis pour que l'appareil modifié puisse être certifié en Europe. Ils débuteront le 7 septembre.



Cependant, en raison de la crise sanitaire et des restrictions qui pèsent sur le trafic entre l'Europe et les Etats-Unis, les vols d'essais devront avoir lieu à Vancouver. Avant cela, dès le 1er septembre, des essais sur simulateur seront réalisés à Londres (Gatwick). Puis le Comité conjoint d'évaluation des opérations (JOEB - Joint Operations Evaluation Board) se réunira, toujours à Gatwick, dans la semaine du 14 septembre.



Le processus de re-certification est toujours en cours aux Etats-Unis, des vols d'essais ayant eu lieu avec des inspecteurs de la FAA au début de l'été. En revanche, les demandes de la FAA (mise à jour du logiciel de commande de vol et de celui générant les alertes, révision de certaines procédures pilotes et modification de certains câblages) ont de nouveau contraint Boeing de repousser son objectif de remise en service du 737 MAX du troisième au quatrième trimestre 2020.



Cette annonce de l'EASA intervient la semaine où Transports Canada a mené ses propres vols d'essais avec l'appareil, cette fois depuis les installations de Boeing à Seattle.