Figeac Aéro veut supprimer plus de 300 d'emplois dans son usine de Figeac

L'équipementier aéronautique Figeac Aéro a annoncé jeudi un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) touchant plus de 300 emplois sur son usine de Figeac dans le Lot, invoquant les difficultés du secteur aérien durement touché par la crise sanitaire. La paralysie du secteur aérien mondial, causée par la pandémie, a fortement réduit les cadences de production des principaux constructeurs, "notamment sur les avions long-courrier, comme l'A350", pénalisant ainsi l'équipementier, a-t-il expliqué dans un communiqué jeudi. En conséquence, la société se dit contrainte d'"entreprendre une réorganisation importante de Figeac Aéro en France". La réduction d'effectifs devrait concerner 320 postes sur un total de 966 sur le site de Figeac, qui représente plus de 70% du chiffre d'affaires du groupe. Le processus d'information et de consultation avec les partenaires sociaux a débuté, pour une mise en oeuvre à partir de janvier 2021. Par ailleurs, le groupe "n'exclut pas d'autres mesures sur les autres sites du groupe". L'équipementier avait accusé une perte nette de presque 14 millions d'euros pour son exercice 2019-2020 clos fin mars. Parallèlement à ces chiffres en juillet, il avait annoncé qu'il s'apprêtait à "adapter [sa] structure de coûts au caractère durable de la crise". L'entreprise lotoise, déjà touchée par la crise du Boeing 737 Max et du décalage de la certification du Boeing 777X, a dû affronter les baisses de cadence sur tous les autres programmes d'avions pour lesquels elle fournit des équipements. Le groupe a obtenu 80 millions d'euros de prêts garantis par l'État. lem/soe/eb