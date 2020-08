Boeing prêt à proposer un système portable de désinfection par UV des avions

La solution est prête, il ne reste plus qu'à trouver des partenaires pour la produire. Dans le cadre de son initiative « Confident Travel » lancée aux premiers jours de la crise sanitaire, Boeing a présenté cette semaine un système de désinfection des avions par ultraviolets. Ce système présente l'avantage d'être portable et prend la forme d'une baguette qu'il suffit de passer au-dessus de la surface qui doit être désinfectée. L'avionneur est désormais à la recherche de partenaires pour assurer sa production et sa distribution. Des discussions sont déjà en cours et il estime pouvoir conclure un accord au troisième trimestre, qui permettrait de commercialiser la solution dès le quatrième trimestre 2020.



Boeing travaille sur la désinfection par UV...