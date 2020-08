Le groupe Smartwings se protège de ses créanciers

Le groupe Smartwings a déposé une demande auprès du tribunal municipal de Prague pour protéger ses compagnies de leurs créanciers. Smartwings et Czech Airlines vont ainsi profiter de la nouvelle législation « lex covid » publiée en juillet par le gouvernement tchèque qui devrait leur permettre d'obtenir un moratoire sur le remboursement de leurs dettes.



Cela devrait leur donner le temps nécessaire pour prendre les mesures qui s'imposent pour restructurer leurs coûts et se mettre en condition pour sortir de la crise. Elles devraient donc essayer de renégocier leurs contrats avec les banques, les créanciers et les sociétés de leasing.



Le groupe Smartwings affirme que le recours à cette protection n'a été rendu nécessaire que par les conséquences...