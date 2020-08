Finnair augmente ses objectifs d'économies

Au mois de mai, alors que le transport aérien venait de toucher le fond de la crise, Finnair s'était fixé comme objectif de réduire sa base de coûts de 80 millions d'euros d'ici 2022. Elle vise désormais encore plus haut et espère pouvoir l'alléger de 100 millions d'euros. La compagnie a en effet mieux étudié ses possibilités mais estime également que les habitudes de voyage vont changer plus durablement, non seulement à cause du manque de confiance face au risque sanitaire mais aussi avec le développement du télétravail et son impact sur les déplacements.



Plusieurs pistes sont envisagées pour la réduction des coûts, comme la renégociation des contrats fournisseurs, la poursuite du développement des services numériques et automatisés, la...