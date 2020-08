SAS dans le rouge au 3e trimestre, victime du coronavirus

La compagnie aérienne scandinave SAS a plongé dans le rouge au troisième trimestre de son exercice décalé, les réductions de coûts n'ayant pas compensé la baisse des revenus liée à la pandémie de Covid-19, selon un rapport publié mardi. Le transporteur a essuyé une perte nette de 2,37 milliards de couronnes suédoises (228 millions d'euros) sur la période courant de mai à juillet, contre un bénéfice de 1,2 milliard de couronnes à la même période un an plus tôt. "En dépit de mesures immédiates de réduction des coûts pour nous adapter à une nouvelle réalité, la réduction (...) de 67% n'a pas compensé la forte baisse des recettes", a déploré le PDG Rickard Gustafson, cité dans le rapport. Son chiffre d'affaires a chuté de plus de 80% par rapport à la même période l'année dernière - à 2,5 milliards de couronnes - et le nombre de passagers a reculé de 86% au troisième trimestre, a indiqué le transporteur. Frappée de plein fouet par l'épidémie de Covid-19 à l'image d'un secteur aérien sinistré, SAS, qui a mis en congé environ 90% de ses salariés mi-mars, a annoncé depuis fin avril son intention de supprimer 1.900 postes à temps plein en Suède, 1.300 en Norvège et 1.600 au Danemark, soit 40% de ses effectifs. La crise du coronavirus a conduit nombre de gouvernements européens à voler au secours de leurs compagnies historiques, comme Paris avec Air France ou Berlin avec Lufthansa. Début mai, SAS avait annoncé avoir obtenu une ligne de crédit renouvelable de 3,3 milliards de couronnes (308 millions d'euros) garantie par la Suède et le Danemark afin de lui permettre de traverser la crise. La compagnie a aussi dévoilé un plan de recapitalisation convenu avec ses principaux propriétaires - dont les Etats suédois et danois - pour lever l'équivalent de plus d'un milliard d'euros afin de faire face aux effets du coronavirus. Le plan de recapitalisation, approuvé mi-août par la Commission européenne, vise également à convertir 2,25 milliards de couronnes de dette en fonds propres. Il doit encore être approuvé par les créanciers.