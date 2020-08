Somme : les salariés bloquent une usine d'un sous-traitant de Stelia Aerospace

Des salariés du sous-traitant aéronautique Simra, installé à Albert (Somme), bloquent depuis jeudi la sortie de produits finis du site pour exprimer leurs inquiétudes sur l'emploi, dans un secteur très éprouvé par l'épidémie de Covid-19, a-t-on appris de source syndicale. "On n'empêche pas les gens de travailler, on bloque juste la sortie des éléments finis", a indiqué à l'AFP le délégué CGT Hervé Guillerme, précisant qu'une cinquantaine de salariés sur 120 participaient à cette grève, la quatrième depuis début juillet. Alors que le site travaille essentiellement pour la filiale d'Airbus Stelia Aerospace mais aussi pour le groupe Dassault Aviation, "on perd toutes nos charges de travail, que ce soit chez Stelia Aerospace ou Dassault", a expliqué le délégué syndical. "Notre direction nous dit qu'il n'y aura pas de licenciement mais comment garder les emplois s'il n'y a plus de charge de travail ?" s'est-il inquiété. Le plan social post-Covid chez Airbus et sa filiale Stelia Aerospace, annoncé en juillet, doit concerner 5.000 emplois en France. A la Simra, "la direction est en train de dégoûter tous les gens pour qu'ils viennent un par un faire une rupture conventionnelle", a déploré M. Guillerme, alors qu'une rencontre avec la direction des ressources humaines devait se tenir vendredi matin. La direction de l'entreprise n'était pas joignable dans l'immédiat.