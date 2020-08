Qantas annonce 1,9 milliard de dollars de perte annuelle

La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé jeudi une chute de 82% de ses revenus entre avril et juin en raison de la pandémie de coronavirus et une perte annuelle de 1,9 milliard de dollars US. La chute de la demande a entraîné pour la compagnie une perte de 2,7 milliards de dollars australiens avant impôts et de 1,964 milliards de dollars australiens après impôts. Ces chiffres comprennent les importantes indemnités versées aux salariés licenciés. Ainsi, les revenus de Qantas se sont effondrés de 82% entre les mois d'avril et de juin. Reconnaissant être confrontée "à la période la plus difficile" depuis sa naissance il y a 99 ans, Qantas s'est dite déterminée à aller de l'avant. La compagnie a réduit ses effectifs de 6.000 personnes et immobilisé une centaine d'avions pour une période pouvant aller jusqu'à un an dans le cadre d'une opération de réduction drastique de ses coûts de 10 milliards de dollars américains. Elle a cependant fait état d'un "premier semestre solide" suivi d'un "effondrement quasi total de la demande de vols". "Nous étions en passe de renouer avec un bénéfice supérieur à 1 milliard de dollars US lorsque cette crise a frappé", a affirmé le PDG Alan Joyce. L'épidémie devrait continuer à avoir un "impact énorme" sur l'entreprise, avec la prévision d'une "perte importante" lors de l'exercice à venir, a-t-il ajouté. M. Joyce a reconnu que la pandémie allait continuer à avoir "un immense impact" et a dit s'attendre à des "des pertes significatives" au cours du prochain exercice financier. Les frontières internationales de l'Australie sont fermées à la majorité des passagers étrangers, et les citoyens de cette immense-île continent ont la quasi-interdiction de quitter leur pays. Le fleuron de l'aviation australienne ne prévoit pas de retrouver avant la mi-2021 le niveau de fréquence de ses vols avant la pandémie. Sa principale concurrente en Australie, Virgin Australia, a annoncé dès avril qu'elle se mettait volontairement en cessation de paiements. Virgin Australia a par ailleurs annoncé début août qu'elle allait fermer l'une de ses filiales à bas coût, Tigerair Australia, et supprimer 3.000 postes. La société américaine de capital-investissement Bain Capital, qui a fait une offre de rachat de Virgin Australia, acceptée fin juin, doit être soumise à approbation en août. L'Australie a enregistré depuis le début plus de 24.000 cas de coronavirus et 463 décès. Le gouvernement a déclaré que l'Australie ne rouvrira pas ses frontières aux touristes étrangers tant qu'un vaccin contre le Covid-19 n'aura pas été trouvé.