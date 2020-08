Pas de licenciements secs de pilotes avant avril 2021 chez Lufthansa

Lufthansa a annoncé mercredi la signature d'un accord avec ses pilotes renonçant à tout licenciement sec avant avril 2021 en contrepartie de réductions de coûts salariaux face à la pandémie de coronavirus. "Lufthansa a signé un accord de court terme avec le syndicat de pilotes Vereinigung Cockpit (VC) pour mettre en place des mesures visant à gérer la crise du coronavirus", a indiqué le premier groupe aérien européen dans un communiqué. Ce plan, valable jusqu'à la fin de l'année, prévoit "que les licenciements secs [de pilotes]" soient menés "au plus tôt au deuxième trimestre 2021", soit début avril. En contrepartie, les pilotes s'engagent à la réduction de certains revenus et gratifications. Des hausses de salaires négociées pour 2020 seront par ailleurs décalées à 2021, ajoute le groupe. Lufthansa a toutefois averti que le "nombre de licenciements secs ne pourra être limité qu'avec un accord de long terme". Le groupe suggère notamment des mesures de réduction du temps de travail ou des salaires, en échange d'emplois conservés. Dans un communiqué, le syndicat de pilote VC a de son côté appelé à "exclure tout licenciement sec" dans un tel accord. Lufthansa avait annoncé en avril sa volonté de supprimer 22.000 postes à temps plein dans le monde sur 138.000 salariés, dans le cadre d'un vaste plan de restructuration rendu inévitable à cause de la pandémie de coronavirus qui l'a plongé dans la pire crise de son histoire. Le patron du groupe, Carsten Spohr, avait jugé début août qu'il était devenu "irréaliste" d'éviter des licenciements secs face à la crise. Lufthansa est également en négociation avec le syndicat Verdi, qui représente son personnel au sol, mais a rompu unilatéralement les discussions début août. Le groupe a été sauvé de la faillite par l'Etat allemand, avec une aide de 9 milliards d'euros et une participation de Berlin à son capital.