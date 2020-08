British Airways retire son premier Boeing 747 du service

Si le 747 était un avion mythique de la flotte de British Airways, la compagnie a décidé de s'en séparer sans tambour ni trompette. Le premier appareil à quitter la flotte a décollé de Londres Heathrow le 18 août et sera officiellement mis à la retraite le 19. Il s'agit du 747-400 immatriculé G-CIVD, en service depuis décembre 1994. Il avait réalisé son dernier vol commercial le 18 avril entre Londres et Lagos, dans le cadre des vols de rapatriement organisés par le gouvernement britannique.



« Nous tous, chez British Airways, et un grand nombre de nos clients garderons de bons souvenirs et des moments spéciaux de nos voyages à bord de ce jumbo jet emblématique. [...] Il a...