Premier vol commercial en RDC, près de 5 mois après la fermeture des frontières

La République démocratique du Congo a rouvert samedi son espace aérien, fermé depuis près de 5 mois, avec un premier vol commercial parti de l'aéroport de Ndjili à Kinshasa, mais les autorités congolaises restent prudentes, a constaté une équipe de l'AFP. Plus de 200 passagers ont embarqué dans un avion de la compagnie Ethiopian Airlines à destination d'Addis Abeba, ont constaté les journalistes de l'AFP. Des agents du service de l'hygiène aux frontières prélevaient la température de chaque passager après un lavage obligatoire des mains à l'eau chlorée. "Ca prend un peu plus de temps, mais c'est le prix à payer pour un voyage sans risque de contamination", a réagi Aristote Kabengele qui se rendait à Paris via la capitale éthiopienne. Sur la piste, des marquages fraîchement tracés au sol séparaient d'un mètre de distance les voyageurs. "Portez correctement votre masque madame", a intimé un policier de la Régie des voies aériennes (RVA) à une passagère qui avait son masque sous le menton, rappelant la règle qui est de couvrir la bouche et le nez. Les autorités ont déployé des équipes mixtes RVA-Autorité de l'aviation civile (AAC) ainsi que du service de l'hygiène aux frontières, pour veiller au lavage des mains et autres mesures barrières contre la covid-19. "La maladie de covid-19 est entrée par l'aéroport international de Ndjili, nous devons éviter qu'une vague plus forte et plus violente nous arrive" par ici, a déclaré à l'AFP le vice-ministre de la Santé Albert M'Peti Biyombo, qui se trouvait sur place. "Il y a quelques failles dans le dispositif de lutte contre la covid-19, en termes de personnel et de matériel", a-t-il reconnu, mais "ces failles vont être corrigées". La RDC avait fermé ses frontières le 24 mars, date de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire par le président Félix Tshisekedi en raison de la pandémie de coronavirus. L'état d'urgence avait été levé le 21 juillet. La RDC a enregistré 9 638 cas de Covid-19 et 239 décès depuis la déclaration des premiers cas le 10 mars, selon les derniers chiffres officiels.