Le SNPL approuve la réorganisation du secteur domestique d'Air France et l'essor de Transavia

Les adhérents du SNPL, syndicat de pilotes majoritaire chez Air France, ont voté massivement par référendum en faveur d'un projet d'accord validé par son conseil sur l'essor de la filiale à bas coûts Transavia sur le réseau intérieur, a annoncé mercredi le syndicat. "Les adhérents ont approuvé massivement les projets d'accord sur l'accompagnement du projet domestique et d'avenant à l'accord de groupe pilotes Air France-Transavia France par 90,37 % de votes positifs. Le taux de participation a atteint 82,63 %", se félicite le SNPL dans un communiqué. "Ce résultat illustre, sans ambiguïté, la volonté des pilotes de s'impliquer dans l'avenir d'Air France et de participer au développement de Transavia France", ajoute-t-il. Pour Guillaume Gestas, Président du SNPL Air France- Transavia France, "en approuvant ces textes majeurs, les pilotes manifestent à la fois leur intérêt dans la compagnie Transavia France, principal vecteur de croissance du moyen-courrier dans le groupe, ainsi que leur confiance dans l'avenir du moyen-courrier d'Air France, coeur du hub de Paris Charles De Gaulle". Cantonnée jusqu'alors au réseau moyen-courrier, la low-cost pourra ainsi récupérer une partie des liaisons domestiques effectuées par Air France ou par Hop!, conformément au "plan de reconstruction" récemment présenté par la direction. Avec cette stratégie, le groupe Air France entend affronter la concurrence du TGV et des compagnies à bas coûts sur son réseau intérieur, qui a enregistré 200 millions d'euros de pertes en 2019. Pris dans les turbulences liées à la pandémie de Covid-19, le groupe a officialisé début juillet la suppression de 7.580 postes d'ici fin 2022, soit 16% des effectifs d'Air France et 40% de ceux de Hop!. La direction compte sur des départs naturels non remplacés et des départs volontaires mais dans le court-courrier, des départs contraints ne sont pas exclus. Plusieurs syndicats ont dénoncé la montée en puissance de Transavia au détriment des deux autres compagnies. Au sein de Transavia, les pilotes ont des rémunérations harmonisées par rapport à ceux d'Air France, même s'ils volent davantage, selon le SNPL. Les hôtesses et stewards ont des contrats moins avantageux et le personnel d'escale relève de la sous-traitance. Contactée, la direction d'Air France a indiqué qu'elle communiquerait "ultérieurement".