S'inquiétant d'une baisse des commandes, S&P abaisse la perspective de Boeing

L'agence S&P Global Ratings a annoncé mercredi qu'elle s'attendait à une éventuelle dégradation de la note de Boeing à moyen terme en raison de la baisse des commandes des compagnies aériennes, frappées de plein fouet par la pandémie. L'agence a abaissé de stable à négative la perspective de la note de la dette du constructeur aéronautique américain, actuellement à BBB-, le dernier grade avant la catégorie des investissements considérés comme spéculatifs. "Les perspectives pour la reprise du transport aérien mondial et donc de la demande d'avions continuent de s'affaiblir, ce qui entraînera probablement des bénéfices et des flux de trésorerie moindres pour Boeing que ce que nous avions prévu pour les prochaines années", justifie l'agence. Ces prévisions moins bonnes devraient "prolonger le temps qu'il faudra à l'entreprise pour améliorer son bilan comptable", ajoute-t-elle. L'agence note toutefois qu'avec les 25 milliards de dollars empruntés au printemps, Boeing devrait avoir suffisamment de liquidités pour couvrir ses frais dans l'année à venir et que l'entreprise devrait revenir à un flux de trésorerie positif en 2021. Pour Boeing, la chute du transport aérien depuis le début de la pandémie est venue s'ajouter à la crise du 737 MAX, cloué au sol depuis mars 2019 après deux accidents mortels. Les compagnies aériennes ont bien observé un redressement de la demande en mai et juin et attendaient avec espoir les vacances d'été, mais elles n'ont pu que constater un nouveau coup d'arrêt en juillet avec la remontée des cas de Covid-19 aux Etats-Unis.