Avec le nouveau King Air 360, la légende de Beechcraft continue

Le King Air 360 se voit ainsi équipé d'une automanette ThrustSense d'Innovative Solutions & Support (IS&S) utilisable du décollage au touché en passant par une éventuelle remise de gaz. Textron précise que cette amélioration réduit la charge de travail du pilote tout en soutenant sa vigilance pour éviter survitesse, sous-vitesse, surchauffe et torque excessif.



L'avion est également doté d'un nouveau système numérique pour gérer la pressurisation en fonction de l'altitude, avec une altitude cabine désormais réduite de 10% au niveau de vol 270 (à seulement 5960 pieds) par exemple. A noter que l'altitude cabine est maintenant directement intégrée sur les afficheurs tactiles de la suite Pro Line Fusion de Collins Aerospace.



L'aménagement de la cabine a également été repensé pour une meilleure esthétique avec de nouvelles armoires, cloisons et rebords latéraux, des matériaux et des finitions améliorés. Six packages combinant matériaux et couleurs pour les sièges et les équipements de la cabine sont proposés.



« Le Beechcraft King Air 360 s'appuie sur des décennies de polyvalence et de fiabilité pour la famille King Air, et cette mise à jour l'élève encore davantage grâce aux fonctionnalités supérieures de l'avion et aux avancées techniques conçues pour créer une expérience en vol améliorée pour les passagers et l'équipage », a déclaré Ron Draper, le PDG de Textron Aviation. « L'avion est le résultat de longues discussions avec les clients de nos turbopropulseurs du monde entier », a-t-il ajouté.



L'avionneur américain a précisé que son nouveau King Air était déjà en production, avec des premières livraisons attendues dès l'automne 2020. Le King Air 360 (1806 nautiques max, 3545 km) est commercialisé au prix de 7,9 millions de dollars et sa version ER (2692 nautiques, 4986 km) à 8,8 millions de dollars, c'est-à-dire sur la base des même prix que les King Air 350i/350ER.



Textron Aviation a également annoncé que l'automanette ThrustSense d'IS&S était désormais également disponible en retrofit pour tous les King Air de la série 300 équipés de la suite avionique Pro Line Fusion grâce à un STC. Cette nouvelle certification vient s'ajouter à celle obtenue sur les King Air 200 équipés de la suite Pro Line 21.



Pour rappel, avec près de 7 600 King Air ont été livrés depuis 1964, la famille d'avions turbopropulsés de Beechcraft représentant le plus important succès commercial pour cette catégorie d'avions. La flotte mondiale a cumulé plus de 62 millions d'heures de vol depuis 56 ans.





Textron Aviation a dévoile son nouveau Beechcraft King Air 360/360ER, une nouvelle variante modernisée de sa série 300 qui propose des améliorations technologiques notables au niveau du cockpit pour réduire la charge de travail du pilote, une cabine repensée et des améliorations pour le confort des passagers. Les performances du King Air 360 (et de sa version à rayon d'action allongée) sont en revanche similaires à celle des King Air 350/350ER qu'il vient remplacer.Le King Air 360 se voit ainsi équipé d'une automanette ThrustSense d'Innovative Solutions & Support (IS&S) utilisable du décollage au touché en passant par une éventuelle remise de gaz. Textron précise que cette amélioration réduit la charge de travail du pilote tout en soutenant sa vigilance pour éviter survitesse, sous-vitesse, surchauffe et torque excessif.L'avion est également doté d'un nouveau système numérique pour gérer la pressurisation en fonction de l'altitude, avec une altitude cabine désormais réduite de 10% au niveau de vol 270 (à seulement 5960 pieds) par exemple. A noter que l'altitude cabine est maintenant directement intégrée sur les afficheurs tactiles de la suite Pro Line Fusion de Collins Aerospace.L'aménagement de la cabine a également été repensé pour une meilleure esthétique avec de nouvelles armoires, cloisons et rebords latéraux, des matériaux et des finitions améliorés. Six packages combinant matériaux et couleurs pour les sièges et les équipements de la cabine sont proposés.», a déclaré Ron Draper, le PDG de Textron Aviation. «», a-t-il ajouté.L'avionneur américain a précisé que son nouveau King Air était déjà en production, avec des premières livraisons attendues dès l'automne 2020. Le King Air 360 (1806 nautiques max, 3545 km) est commercialisé au prix de 7,9 millions de dollars et sa version ER (2692 nautiques, 4986 km) à 8,8 millions de dollars, c'est-à-dire sur la base des même prix que les King Air 350i/350ER.Textron Aviation a également annoncé que l'automanette ThrustSense d'IS&S était désormais également disponible en retrofit pour tous les King Air de la série 300 équipés de la suite avionique Pro Line Fusion grâce à un STC. Cette nouvelle certification vient s'ajouter à celle obtenue sur les King Air 200 équipés de la suite Pro Line 21.Pour rappel, avec près de 7 600 King Air ont été livrés depuis 1964, la famille d'avions turbopropulsés de Beechcraft représentant le plus important succès commercial pour cette catégorie d'avions. La flotte mondiale a cumulé plus de 62 millions d'heures de vol depuis 56 ans.