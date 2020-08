A318 London City - New York : British Airways jette l'éponge

Les 31 Boeing 747-400 de British Airways ne seront pas les seules victimes du plan de restructuration de la compagnie britannique concernant sa flotte. La crise liée à la pandémie aura aussi eu raison de son dernier A318, un appareil dédié à la liaison premium entre l'aéroport de la City de Londres et New York (JFK). Ces vols 100% classe affaires ont été opéré jusqu'au 24 mars dernier, mais les perspectives de viabilité de la ligne ont eu raison du plus petit Airbus de British Airways.



Cette mesure intervient alors que la maison mère de British Airways, le groupe IAG, a publié une perte nette de 3,8 milliards d'euros au premier semestre. La compagnie britannique a...