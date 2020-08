LATAM supprime un tiers de ses effectifs

La compagnie aérienne la plus importante d'Amérique latine, le groupe brésilo-chilien LATAM, a annoncé vendredi la suppression de quelque 2.700 emplois, soit un tiers de ses effectifs, pour faire face aux conséquences désastreuses de l'épidémie de coronavirus dans le transport aérien. La compagnie a indiqué ne pas être parvenue à trouver un accord avec les syndicats pour réduire les salaires, et en conséquence, elle a décidé de réduire son personnel pour maintenir son activité. LATAM va offrir un plan de départs volontaires jusqu'à mardi, et commencera ensuite à licencier du personnel si les candidats au départ ne sont pas assez nombreux, a expliqué le groupe. Fin mai, LATAM s'est déclarée en faillite aux Etats-Unis et placée sous le chapitre 11 de la loi sur les faillites qui permet à une entreprise n'arrivant plus à rembourser sa dette de se restructurer à l'abri des créanciers.