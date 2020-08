La compagnie aérienne KLM va supprimer jusqu'à 5000 emplois

La compagnie aérienne néerlandaise KLM a annoncé vendredi qu'elle supprimerait jusqu'à 5.000 emplois d'ici fin 2021 en raison de la "crise d'une ampleur sans précédent" causée par la pandémie de coronavirus. "KLM est en proie à une crise d'une ampleur sans précédent (...) Nous nous attendons à ce que la voie de la reprise soit longue et semée d'incertitudes", a déclaré KLM dans un communiqué. "Cela signifie que la structure et la taille de KLM doivent encore être rigoureusement ajustées dans les années à venir. Par conséquent, un total de 4.500 à 5.000 postes dans l'ensemble du groupe KLM disparaîtront", a-t-elle prévenu. Les pertes abyssales subies par la compagnie rendent inévitables ces suppressions d'emplois, en dépit du plan d'aide de 3,4 milliards d'euros consenti par le gouvernement néerlandais, a expliqué l'entreprise, qui fait partie de l'alliance Air France-KLM. KLM prévoit environ 1.500 licenciements secs sur ses 33.000 employés. S'y ajouteraient 2.000 départs volontaires, déjà annoncés cette année, et le non-renouvellement de 1.500 contrats temporaires.