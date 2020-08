IAG : perte nette de 3,8 milliards d'euros au premier semestre et levée de fonds

Le groupe aérien IAG a publié vendredi une perte nette de 3,8 milliards d'euros au premier semestre et entend lever des fonds pour faire face à la crise du transport aérien découlant de la pandémie. IAG, propriétaire notamment de British Airways et Iberia, a été frappé de plein fouet comme l'ensemble du secteur par la paralysie du trafic pendant les mois de confinement et de fermeture des frontières décidés pour enrayer la propagation du virus. Son chiffre d'affaires a fondu de moitié à 5,3 milliards d'euros au cours des six premiers mois de l'année en raison de cet arrêt forcé d'activité, selon un communiqué. Cette crise sans précédent pousse le groupe à se restructurer en profondeur, avec notamment la suppression déjà annoncée de 12.000 emplois chez British Airways. IAG estime qu'il faudra attendre au moins 2023 pour que la demande retrouve ses niveaux de 2019. En attendant, il entend réduire ses coûts de manière drastique et la taille de ses différentes compagnies aériennes. Le groupe cherche en outre à rediscuter les termes de l'acquisition prévue de la compagnie espagnole Air Europa, annoncée fin 2019 pour un milliard d'euros. IAG est en outre dans l'obligation de renforcer ses finances d'où son projet dévoilé vendredi d'augmenter son capital de 2,75 milliards d'euros, ce qui devra être approuver par les actionnaires réunis en assemblée générale le 8 septembre. Qatar Airways, son principal actionnaire avec 25,1% du capital, s'est déjà engagé à participer à l'opération, précise IAG. Ces dernières semaines, le groupe avait déjà obtenu un prêt de 300 millions de livres des pouvoirs publics au Royaume-Uni et a étendu son partenariat commercial avec l'émetteur de cartes de crédit American Express, ce qui va lui permettre de recevoir 750 millions de livres.