L'Etat continuera de soutenir Air France sans « aucune ambiguïté », selon Pannier-Runacher

L'Etat français continuera de soutenir sans "aucune ambiguïté" Air France, n'excluant pas si besoin une montée au capital, a affirmé vendredi la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher, au lendemain d'une perte massive annoncée par la compagnie aérienne.



"Il n'y a aucune ambiguïté, l'Etat sera au rendez-vous parce que nous estimons qu'avoir une compagnie nationale c'est un élément important de notre souveraineté", a déclaré sur LCI la ministre.



"Oui, il faut garder une compagnie aérienne nationale", a également dit sur CNews le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.



Le groupe Air France-KLM a accusé une perte de 2,6 milliards d'euros au deuxième trimestre, touché par l'effondrement du trafic aérien provoquée par l'épidémie due au coronavirus, après une perte de 1,8 milliard sur les trois premiers mois de l'année.



"Le chiffre dont on parle, c'est celui du premier semestre, c'est à un moment où vous n'avez pas de recettes et vous continuez à payer les charges, c'est assez mathématique, vous êtes dans le rouge et vous êtes massivement dans le rouge", a observé Mme Pannier-Runacher.



Interrogée sur une éventuelle renationalisation de la compagnie, la ministre a jugé que ce n'était "pas le sujet".



"Le sujet est de savoir comment Air France rebondit, et nous serons au rendez-vous et s'il faut remonter au capital, on le fera. On ne l'exclut pas, mais ce n'est pas le sujet du moment", a-t-elle affirmé.



"L'Etat fera tout ce qui est nécessaire pour conserver cette compagnie aérienne nationale, les emplois qui vont avec, l'indépendance que cela représente", a souligné Bruno Le Maire.



"J'estime qu'avec les 7 milliards d'euros qui ont été accordés, Air France peut voir venir d'ici la fin de l'année. Mais si à un moment où à un autre, parce que le trafic aérien ne reprendrait pas et que la situation économique restait difficile, Air France pourra compter sur le soutien de l'Etat", a assuré le ministre de l'Economie.



La France et les Pays-Bas possèdent chacun 14% du groupe franco-néerlandais que la compagnie aérienne Air France forme avec KLM.



Paris a accordé au printemps 7 milliards d'euros d'aide à Air France sous forme de prêts, les Pays-Bas faisant de même pour KLM à hauteur de 3,4 milliards d'euros.



La compagnie française a annoncé qu'elle allait supprimer 7.580 emplois d'ici fin 2022 et KLM jusqu'à 5.000.