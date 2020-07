Mobilisation pour la ligne d'assemblage A321 d'Airbus à Toulouse

Le député LREM de Haute-Garonne Mickaël Nogal a lancé mercredi une campagne visant à obtenir d'Airbus la confirmation de l'implantation d'une chaîne d'assemblage de l'A321, le best-seller de l'avionneur, actuellement produit en Allemagne. Une nouvelle ligne d'assemblage est "essentielle pour l'avenir d'Airbus en Occitanie", affirme dans un communiqué M. Nogal, qui est chargé par le gouvernement "de participer au plan de relance de la filière aéronautique". Le parlementaire souligne que "cette nouvelle usine, permettrait de recréer 600 emplois à Toulouse", qui accueille le siège mondial et plusieurs sites de production de l'avionneur européen. "Il est nécessaire que l'Etat, la Région Occitanie, le Conseil départemental de la Haute-Garonne et Toulouse Métropole se mobilisent en instaurant des dispositifs d'incitation à l'embauche, à la relocalisation et fiscale" affirme M. Nogal aux côtés de la CCI, du Médef, de la CPME, de l'UIMM et des organisations syndicales d'Airbus qui participent à cette campagne. Annoncée en janvier dernier, l'implantation d'une nouvelle usine d'assemblage de l'A321, sur le site Jean-Luc Lagardère, où étaient il y a peu assemblés les A380, avait perdu toute pertinence dans le contexte de la crise post-Covid, avait indiqué début juillet le directeur général des ressources humaines d'Airbus, Thierry Baril. Le DRH avait cependant assuré que le projet toulousain n'était pas définitivement enterré. La nouvelle usine pourrait voir le jour lorsque qu'il deviendrait nécessaire d'augmenter les capacités de production de cet aéronef assemblé pour le moment sur le site de Hambourg, avait-il expliqué. Mais Mickaël Nogal et ses partenaires craignent aujourd'hui que l'implantation toulousaine soit "remise en cause". La ligne d'assemblage "pourrait finalement s'établir en Allemagne" estiment ils. Le groupe européen a annoncé début juillet un plan de suppressions d'emplois qui menace 5.000 postes en France dont plus de 3.500 à Toulouse où le groupe et ses filiales emploient 25.000 salariés.