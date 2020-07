Singapore Airlines enregistre une perte record entre avril et juin

Singapore Airlines a essuyé une perte record d'1,12 milliard de dollars singapouriens (693 millions d'euros) au premier trimestre de son exercice décalé 2020-2021, un plongeon que le transporteur a imputé mercredi à la pandémie de Covid-19. Entre avril et juin, "la demande de transport aérien s'est évaporée au gré des restrictions de voyage et des fermetures de frontières imposées de par le monde pour contenir la propagation du virus", a affirmé Singapore Airlines dans un communiqué. La compagnie a supprimé sur la période 96% des liaisons proposées d'ordinaire aux passagers. Le transport de marchandises n'a pas suffi à compenser l'effondrement du nombre de passagers, et le chiffre d'affaires a dégringolé en conséquence de 79,3% sur un an. Très dépendante des liaisons internationales, la compagnie a enregistré son pire résultat trimestriel après avoir déjà subi sa première perte annuelle fin mars, à l'issue de son précédent exercice. Sur la période de janvier à mars, Singapore Airlines avait perdu 732 millions de dollars singapouriens (453 milions d'euros). "Malheureusement, il y aura encore des pertes au cours des prochains trimestres, qui forceront SIA à licencier du personnel", a prédit pour l'AFP Shukor Yusof, un consultant spécialisé dans l'aviation. Pour faire face à ses difficultés financières, Singapore Airlines a affirmé avoir procédé à une levée de fonds de 11 milliards SGD (6,8 milliards d'euros). L'Association internationale du transport aérien anticipe des pertes annuelles de 27,8 milliards de dollars (23,6 mds EUR) pour les compagnies opérant dans la zone Asie-Pacifique. Mardi, l'IATA a estimé que le trafic aérien mondial ne retrouverait pas son niveau d'avant-crise avant 2024, en raison notamment des incertitudes sur les ouvertures des frontières qui pèsent sur les voyages internationaux.