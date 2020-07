OMC : les Etats-Unis pas en mesure de vérifier le sérieux de l'offre d'Airbus

Les Etats-Unis ont affirmé mercredi lors d'une réunion à l'OMC ne pas avoir été informés en détail de la proposition d'Airbus pour résoudre son différend avec Boeing, et ne pas être en mesure de vérifier le sérieux de l'offre de l'avionneur européen, a-t-on appris auprès d'une source proche du dossier. "Compte tenu du manque de détails (de la proposition), les Etats-Unis ont dit qu'ils ne pouvaient juger du sérieux de l'affirmation selon laquelle cette proposition règle l'ensemble du différend", a déclaré cette source à l'issue d'une réunion de l'organe de règlement des conflits de l'OMC (Organisation mondiale du commerce). L'avionneur Airbus a fait vendredi dernier une proposition visant à résoudre un très vieux différend avec son rival Boeing, et annoncé se mettre "en conformité totale" avec les règles de l'OMC. L'Union européenne a affirmé que cette proposition devait conduire les Etats-Unis à lever "immédiatement" leurs représailles commerciales décidées sur la base de ce conflit. L'avionneur européen et son concurrent américain, et donc Bruxelles et Washington, s'affrontent depuis octobre 2004 devant l'Organisation mondiale du commerce. En cause: les aides publiques versées aux deux groupes, jugées illégales de part et d'autre. C'est le conflit commercial le plus long et le plus compliqué traité par l'OMC.