Le groupe espagnol AENA dans le rouge au premier semestre

Le gestionnaire espagnol d'aéroports AENA a essuyé au premier semestre une perte nette de 170,7 millions d'euros due à l'effondrement du trafic aérien, qui a chuté de 66% en Espagne en raison de la pandémie de coronavirus. Le chiffre d'affaires a reculé de 47% sur un an, à 1,11 milliard d'euros, a annoncé mardi dans un communiqué le groupe semi-public, qui gère 46 aéroports en Espagne, deuxième destination touristique mondiale. Le groupe, détenu à 51% par l'Etat espagnol, annonce avoir décidé de ne pas distribuer de dividende pour 2019, et d'affecter la somme "à des réserves volontaires". Environ 43,5 millions de passagers ont transité dans les aéroports espagnols entre janvier et juin, soit un recul de 66% par rapport au premier semestre 2019. La baisse est de 65% en tenant compte de l'aéroport de Londres-Luton et des six aéroports brésiliens gérés par la société. En avril, mai et juin, mois marqués par de stricts confinements à travers le monde et particulièrement en Espagne, le nombre de passagers a chuté de 99% sur un an. Après la fin du confinement en Espagne et la réouverture des frontières intra-européennes fin juin, le trafic a progressivement repris en juillet, où plus de 3.000 vols ont été effectués certains jours, précise AENA. Le groupe estime toutefois que le trafic ne retrouvera son niveau de 2019 qu'entre 2024 et 2027. La crise a forcé AENA à revoir à la baisse la valeur de l'aéroport espagnol de Murcie (sud-est), ainsi que celle de ses aéroports au Brésil et en Colombie, soit une perte de 123 millions d'euros au total. "Le rééquilibrage financier de ces concessions est en négociation avec les autorités concernées", précise AENA. Le groupe rappelle avoir pris depuis mars toute une série de mesures pour renforcer ses liquidités et pouvoir continuer à faire fonctionner les aéroports. Il assure disposer de 2,9 milliards d'euros sous forme de trésorerie et de lignes de crédits. AENA proposera aussi des réductions de tarifs d'un montant total de 25 millions d'euros aux compagnies aériennes pour les inciter à utiliser ses aéroports même si le nombre de passagers est en baisse sur leurs vols.