Moscou rétablit partiellement ses liaisons aériennes internationales

La Russie a annoncé vendredi le rétablissement à partir du 1er août de de ses liaisons aériennes vers trois pays - le Royaume-Uni, la Turquie et la Tanzanie - quatre mois après leur suspension à cause de l'épidémie de coronavirus. Lors d'une réunion gouvernementale, le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a indiqué que ces vols pourront partir des aéroports de Moscou et sa région, de Saint-Pétersbourg (nord-ouest) et de Rostov sur le Don (sud-ouest). De son côté, la vice-Première ministre Tatiana Golikova a précisé qu'ils ne concerneront "pour l'instant" que trois pays : le Royaume-Uni, la Turquie et la Tanzanie. Dans le détail, des vols reprendront vers Londres, Ankara et Istanbul dès le 1er août. Puis, à partir du 10 août, vers les villes balnéaires turques d'Antalia, de Bodrum et Dalaman, a détaillé Tatiana Golikova. Concernant la Tanzanie, elle a seulement indiqué que les vols étaient destinés à desservir la destination touristique de Zanzibar. Les ressortissants étrangers devront produire un test au coronavirus datant de moins 72 heures avant de se rendre en Russie, a-t-elle ajouté. "Nous agissons avec beaucoup de prudence pour que la reprise des lignes aériennes ne conduise pas à une hausse des nouveaux cas (de coronavirus)", a souligné Tatiana Golikova. Le Premier ministre Mikhaïl Michoustine a soutenu que cette décision avait été prise sur la base "de la situation épidémiologique, les taux de morbidité et les principes de réciprocité" entre pays. Contrairement par exemple à l'Union européenne, le Royaume-Uni - pays qui compte le plus de morts du virus en Europe - en juillet et la Turquie en juin ont rouvert leurs frontières avec la Russie. Selon M. Michoustine, la reprise des vols permettra aussi "d'accélérer le retour de nos ressortissants à l'étranger". Depuis fin mars, la Russie a fermé ses frontières aux étrangers, à quelques rares exceptions, afin d'endiguer la propagation du coronavirus. Selon le dernier bilan officiel, Moscou recensait vendredi 800.849 cas déclarés du virus, et 13.046 morts.