British Airways va licencier 270 pilotes

Le syndicat de pilotes de British Airways, la Balpa, a annoncé qu'il avait trouvé un accord avec la direction du transporteur qui devrait se traduire par 270 licenciements secs et des baisses de salaires de 20%, mais déplore "l'intransigeance" du transporteur. L'accord doit encore être validé par les membres de la Balpa (British Airline Pilots Association) qui ont jusqu'au 30 juillet pour voter. "Après près de trois mois de négociations sur la proposition de British Airways de licencier 1.255 pilotes et de changer les termes et conditions contractuelles en 'licenciant et ré-embauchant', la Balpa a ouvert les consultations parmi 4.300 pilotes sur un plan de sauvegarde de l'emploi", selon un communiqué publié tard mercredi. La compagnie aérienne, filiale du groupe IAG, avait prévenu fin avril qu'elle envisageait de licencier 12.000 personnes soit un quart de ses effectifs. Elle emploie au total 4.300 pilotes. L'accord prévoit notamment du travail à temps partiel, des départs volontaires, un pool de réserve de pilotes à paie réduite qui pourront reprendre les vols quand la demande augmentera, des baisses de salaires de 20% qui seront réduites à 8% sur les deux années suivantes puis annulées. "Malgré ces mesures, les pilotes sont dévastés à la perspective de 270 licenciements secs" même si la Balpa espère réussir à faire baisser ce nombre par de plus amples négociations. "Il est immensément décevant que pendant nos longues négociations British Airways n'ait pas accepté toutes nos propositions (...) qui auraient permis d'éviter toute perte d'emploi directe et sans coût pour British Airways", a critiqué Brian Strutton, secrétaire général du syndicat. IAG s'est contenté de saluer l'accord entre British Airways et la Balpa "en réponse à la crise du Covid-19 qui touche tout le secteur de l'aviation". Le transport aérien est l'un des secteurs frappés les plus durement par la pandémie de nouveau coronavirus et les mesures de distanciation sociale pour l'endiguer, qui se sont traduites par un arrêt brutal des déplacements et surtout des voyages en avion. Les rivales britanniques de BA comme Easyjet, Virgin Atlantic ou l'irlandaise Ryanair ont étalement annoncé la suppression de milliers de postes et selon une étude, 70.000 emplois sont menacés dans les trois mois à venir dans le secteur au Royaume-Uni.