Air Austral et Air Madagascar se séparent

Le divorce entre Air Austral et Air Madagascar est entamé. La compagnie française a indiqué qu'un protocole d'accord avait été signé le 21 juillet qui entérine sa sortie du capital de son ancienne partenaire. L'Etat malgache et la CNAPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) reprennent ainsi le contrôle d'Air Madagascar, les trois représentants d'Air Austral au conseil d'administration ayant présenté leur démission. Les accords commerciaux pourront toutefois être maintenus.



Air Austral a expliqué que la crise actuelle a précipité la dissolution de l'accord signé en 2017, chacune souhaitant « poursuivre ses propres choix et orientations stratégiques » mais il était envisagé depuis plusieurs mois, avant même que la crise n'éclate. L'Etat malgache voulait également « reprendre en main le...