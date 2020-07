Développement de Transavia France : un référendum du SNPL doit aboutir « mi-août »

Le SNPL, syndicat de pilotes majoritaire chez Air France, va soumettre à référendum auprès de ses adhérents un projet d'accord validé par son conseil sur l'essor de la filiale à bas coûts Transavia sur le réseau intérieur, a appris lundi l'AFP.



« Nous avons franchi une étape importante avec la validation par notre conseil » de deux accords, l'un sur le périmètre, l'autre sur les conditions de travail des pilotes, qui doivent encore être soumis à un référendum censé aboutir « mi-août », a indiqué à l'AFP Guillaume Schmid, vice-président du SNPL Air France-Transavia, confirmant des informations de la Tribune.



« L'esprit de l'accord est de créer des garanties globales d'activité pour Air France et Transavia », a-t-il précisé. La « garantie plancher » pour la flotte de la compagnie Air France, de 110 avions moyen-courriers, doit devenir une garantie de 150 appareils, commune à Air France et Transavia.



En contrepartie de cet engagement sur le maintien de la flotte et sur les heures de vol des pilotes, « Transavia va pouvoir se développer sur les vols intérieurs à partir d'Orly », à l'exception des lignes vers Marseille, Toulouse, Nice et la Corse qui resteront desservies par Air France, selon M. Schmid.



Elle opèrera également des lignes de région à région auparavant desservies par la filiale régionale Hop!, dont l'activité sera concentrée sur les dessertes des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et de Lyon.



Transavia n'aura toutefois pas accès aux vols depuis le hub de Roissy.



Cantonnée jusqu'alors au réseau moyen-courrier, la low-cost pourra ainsi récupérer une partie des liaisons domestiques effectuées par Air France ou par Hop!, conformément au « plan de reconstruction » récemment présenté par la direction.



Avec cette stratégie, le groupe Air France entend affronter la concurrence du TGV et des compagnies à bas coûts sur son réseau intérieur, qui a enregistré 200 millions d'euros de pertes en 2019.



Pris dans les turbulences liées à la pandémie de Covid-19, le groupe a officialisé début juillet la suppression de 7.580 postes d'ici fin 2022, soit 16% des effectifs d'Air France et 40% de ceux de Hop!. La direction compte sur des départs naturels non remplacés et des départs volontaires mais dans le court-courrier, des départs contraints ne sont pas exclus.



Plusieurs syndicats ont dénoncé la montée en puissance de Transavia au détriment des deux autres compagnies.



Au sein de Transavia, les pilotes ont des rémunérations harmonisées par rapport à ceux d'Air France, même s'ils volent davantage, selon le SNPL. Les hôtesses et stewards ont des contrats moins avantageux et le personnel d'escale relève de la sous-traitance.



Contactée, la direction d'Air France n'a pas souhaité faire de commentaires.