Deux Airbus A321LR livrés à Air Transat avec du carburant durable

Si tout le secteur aéronautique a les yeux rivés sur l'évolution de la crise covid, il n'en perd pas moins de vue la nécessité de travailler en faveur d'une aviation plus verte. C'est ainsi qu'à l'occasion de la remise des cinquième et sixième Airbus A321LR d'Air Transat, la compagnie, son loueur AerCap et Airbus ont choisi d'utiliser un mélange comprenant 10% de carburant durable pour les vols de livraison.



C'est la première fois qu'une livraison depuis Hambourg est réalisée avec du carburant durable. Jusqu'à présent, Airbus ne proposait cette option qu'à Toulouse et Mobile. Mais les infrastructures étaient déjà en place dans l'aéroport allemand de Finkenwerder puisque l'avionneur alimentait ses vols en Beluga de carburant durable depuis...